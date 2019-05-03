توقعات بهطول امطار رعدية في معظم مناطق المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية واجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

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وقد تصل الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على طريف وعرعر وسكاكا في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كما تتأثر الاجزاء الشرقية من تلك المناطق.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.