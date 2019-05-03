هل يسافر قبل اتخاذ إجراءات؟ .. وافد يتحرش بموظفة في مستشفى "موسم جازان"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تسجيل مستشفى الموسم العام جنوب منطقة جازان، تهمة تحرش ضد وافد من جنسية عربية بممرضة من جنسية آسيوية وتقدمها بشكوى ضده، فيما تحدثت المصادر أن الوافد كان من المتوقع أن يسافر لقضاء إجازة في بلده قبل تطبيق النظام، وهي المعلومة التي لم تفصح عن تفاصيلها "الصحة"، في حين أنها أكدت توجيه الشكوى ضد الوافد.

وبيّنت المصادر أن الممرضة من جنسية آسيوية كانت قد قررت السفر لبلدها لقضاء إجازة، فيما أكدت "صحة جازان" عبر متحدثها الإعلامي محمد دراج في تصريح لـ"سبق" بشأن استفسارها حول تهمة التحرش بممرضة آسيوية واعتزام المتهم على السفر قبل تطبيق العقوبات قائلةً: "نوضح لكم أنه تقدمت موظفة ضد أحد المقيمين من منسوبي الشركة العاملة بمستشفى الموسم بشكوى، ومن ثم قامت بالتنازل عن شكواها في الحق الخاص".

وأضاف المتحدث: "تم إكمال إجراءات الحق العام من قِبل إدارة المستشفى، حسب اللوائح النظامية المتبعة".