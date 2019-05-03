شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والمدينة المنورة وتبوك، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:19 صباحًا, 3 مايو 2019 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الرياض والشرقية واجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك ) وقد تصل الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على طريف وعرعر وسكاكا . في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة . كما تتأثر الاجزاء الشرقية من تلك المناطق .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي,وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سحب رعدية ممطرة على الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والمدينة المنورة وتبوك، وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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