السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 28 شعبان 1440 هـ الموافق 03 مايو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الرياض والشرقية واجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك ) وقد تصل الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على طريف وعرعر وسكاكا . في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة . كما تتأثر الاجزاء الشرقية من تلك المناطق .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي,وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية شرقية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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