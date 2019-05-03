أطول 10 مبانٍ في العالم.. من بينها برج يقع في مكة المكرمة

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يحمل لقب أطول مبنى في العالم الآن برج خليفة في دبي، كما تحتوي القائمة حسب موقع “بيزنس إنسايدر”، الذي رصد أطول 10 مبان في العالم الآن اعتمادًا على بيانات من “سكاي سكرابر سنتر”، وهي قاعدة بيانات يحتفظ بها مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، على مبنى عربي آخر هو برج الساعة في مكة.

وفي حين أن ستة مبان من بين أطول 10 مبان في العالم توجد في الصين..، فهناك ناطحة سحاب واحدة أمريكية في القائمة هي مبنى ” وان وورلد تريد سنتر” في مدينة نيويورك والذي يبلغ ارتفاعه 541.3 متر.

1- برج خليفة: يبلغ ارتفاع برج خليفة في دبي 828 مترًا، ويتكون هذا البرج الذي اكتمل بناؤه عام 2010 من 163 طابقًا، يحتوي على مساحة سكنية تبلغ 185 ألف متر مربع (1000 شقة)، ومساحات مكتبية تبلغ أكثر من 28 ألف متر مربع تشغل 49 طابقًا، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي البرج على فندق أرماني الذي يضم 160 غرفة وأعلى حمام سباحة في العالم، كما يحتوي البرج على أعلى منصة مراقبة في العالم في الطابق الـ124.

2- برج شنغهاي: يقع في مدينة شنغهاي الصينية في المركز الثاني بارتفاع يبلغ 632 مترًا، ويحتوي البرج الذي اكتمل بناؤه عام 2015 على 128 طابقًا، يعتبر البرج مبنى متعدد الاستخدامات يحوي مطاعم ومكاتب وفنادق ومتاجر، كما يعد واحدًا من أكثر المباني المرتفعة استدامة في العالم، إذ يُمكن تصميمه من تعديل درجة الحرارة، بحيث يمكن تسخين الهواء الخارجي البارد خلال الشتاء، وتبريد الحرارة من الداخل خلال الصيف،كما يحتوي المبنى على العديد من مصادر الطاقة المتجددة.

3- برج الساعة في مكة: اكتمل تشييده عام 2012 وسط مدينة مكة المكرمة، ليكون ثالث أطول مبنى في العالم بارتفاع يبلغ 601 متر، ويعد هذا البرج المكون من 120 طابقًا جزءًا من مشروع وقف الملك عبد العزيز، ويقع البرج وسط مجموعة أبراج تسمى أبراج البيت، ويتكون برج الساعة من أربع واجهات من الساعات، وهي أعلى وأكبر ساعات العالم، وفي الليل تُضاء هذه الواجهات الأربع بمليون مصباح ليد.

4- بينج آن فاينانس سنتر: يقع في مدينة شنتشن الصينية بارتفاع يبلغ 599 مترًا، وقد اكتمل بناؤه عام 2017، ويتكون من 115 طابقًا، يحتوي البرج على مساحة مكتبية تشغل 100 طابق فوق منصة من خمسة طوابق تحتوي على مطاعم ومتاجر للبيع بالتجزئة، ويمكن لمساحة المبنى أن تستوعب 15.5 ألف عامل و9 آلاف راكب يصعد إلى منصة المراقبة يوميًا.

5- جولدن فاينانس 117: من المتوقع اكتمال تشييد هذا المبنى في مدينة تيانجين الصينية بحلول عام 2020، ويبلغ طوله 596 مترًا، ليكون بذلك خامس أطول مبنى في العالم، يتكون من 128 طابقًا تبلغ مساحتها 406 آلاف متر مربع، ويحتوي على مساحات مكتبية تشغل مساحة من الطابق الأول وحتى الطابق الـ 92،ومن المقرر أن يشغل فندق فاخر من فئة 6 نجوم الطوابق من 93 إلى 117.

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6- لوت وورلد تاور: اكتمل تشييد هذا المبنى في مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية عام 2017، ويبلغ ارتفاعه 554 مترًا، ويتكون “لوت وورلد تاور” من 123 طابقًا، ويحتوي على متاجر للبيع بالتجزئة، ومكاتب، وفندق فاخر من فئة 7 نجوم، كما تم تخصيص أعلى 10 طوابق في المبنى للاستخدام العام وللمرافق الترفيهية بما في ذلك منصة مراقبة ومقهى على السطح.

7- وان وورلد تريد سنتر: يقع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة اكتمل بناؤه عام 2014، وذلك بعد 13 عامًا من هجمات 11 سبتمبر التي تسببت في تدمير برجي التجارة العالمي، ليكون هذا المبنى بديلاً عن البرجين الأصليين بارتفاع يبلغ 541 مترًا، مما يجعله سابع أطول مبنى في العالم، تكون “وان وورلد تريد سنتر” من 94 طابقًا، ويحوي مساحة للإيجار تبلغ 279 ألف متر مربع، و54 مصعدًا عالي السرعة.

8- مركز قوانغتشو المالي: يقع في مدينة قوانغتشو الصينية ويبلغ ارتفاعه 530 مترًا،وقد تم اكتمال بنائه عام 2016، ويتكون من 111 طابقًا، يحتوي المبنى على مساحات مكتبية تشغل 66 طابقًا، وشقق خدمية تشغل 23 طابقًا، وفندق يشغل 11 طابقًا، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات وقاعة احتفالات، كما يوجد جراج لركن السيارات مكون من ثلاثة طوابق ويوفر مساحات لنحو 1700 سيارة.

9- مركز تيانجين المالي: يقع هذا المركز المتوقع اكتمال تشييده هذا العام في منطقة تيانجين للتطوير الاقتصادي والتكنولوجي في الصين، ويبلغ ارتفاعه 530 مترًا، ويتكون من 97 طابقًا، وسوف يحتوي المبنى عند اكتماله على مكاتب، و300 شقة خدمية، وفندق خمس نجوم يضم 350 غرفة، وقد تم تصميم المشروع الذي يمتد على مساحة 390 ألف متر مربع وفقًا لمعايير ” LEED” والتي تعني ” القيادة في الطاقة والتصميم البيئي”، والتي تنطوي على استراتيجيات الاستدامة مثل دخول الضوء الصباحي إلى المبنى والمساحات الخضراء.

10- سي آي تي آي سي تاور: يقع في العاصمة الصينية بكين ويبلغ ارتفاعه 528 مترًا، وقد اكتمل تشييدها عام 2018 ويحتوي على 109 طوابق، ليكون بذلك أطول مبنى في المدينة، هو عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات..، يتكون من مساحة مكتبية تشغل 60 طابقًا، وشقق فاخرة تشغل 20 طابقًا، وفندق يشغل 20 طابقًا يحوي 300 غرفة، كما يحتوي على حديقة في الطابق العلوي على ارتفاع 524 مترًا.



