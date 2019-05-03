:

.

أعلنت “الخطوط السعودية” عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء من المواطنين..، في المؤسسة العامة لـلخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها. ودعت “الخطوط السعودية” الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف التقدم من خلال الموقع الإلكتروني.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الخطوط السعودية” تعلن عن وظائف للرجال والنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.