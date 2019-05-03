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وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة تقنية

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أعلنت الشركة للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو التسويق).

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. محاسب أول: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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