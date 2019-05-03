3 وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس أول صيانة- ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).
. مدير الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
. مهندس أول صيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).
وأوضحت الشركة..، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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