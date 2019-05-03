اقتصادي / الأسهم الامريكية تغلق منخفضة بفعل خسائر لأسهم شركات الطاقة



نيويورك 27 شعبان 1440هـ الموافق 02 مايو 2019م واس

واصلت الأسهم الأمريكية اليوم تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة سجلتها مؤخرا، متأثرة بخسائر لأسهم شركات الطاقة، في أعقاب تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بددت الآمال في خفض للفائدة في الأجل القريب.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 121.35 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 26307.79 نقطة ، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.21 نقطة، أو 0.21 بالمئة، ليغلق عند 2917.52 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 12.87 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 8036.77 نقطة.

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