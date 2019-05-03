السعودية اليوم / تدشين مشاريع وخدمات تطويرية في مستشفى الملك خالد بالسيح



السيح 27 شعبان 1440هـ الموافق 02 مايو 2019م واس

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس اليوم ، عدد من المشاريع والخدمات التطويرية في مستشفى الملك خالد بمدينة السيح بمحافظة الخرج.

وأوضح مدير المستشفى الاخصائي فهد بن محمد الممخور أن المشاريع والخدمات التي تم تدشينها تمثل المرحلة التطويرية الرابعة التي تواكب رؤية وزارة الصحة للتحول الوطني 2030 ، وشملت تدشين وحدة الغسيل البرتيوني ، ووحدة المحاليل الوريدية ، ووحدة الفحص الشامل ، وعيادة الليزر (عيون) ، وعيادة الليزر (جلدية) ، وقسم المعلومات الصحية ، ونظام الأرشفة الإلكترونية ، كما شملت إفتتاح أقسام التنويم ( باطنه نساء ، وولاده).

وأشار الممخور أن وحدة الغسيل البريتوني تعد من من الخدمات الحديثة في غسيل الكلى وأحد أنواع الغسيل والوسائل الطبية الفاعلة لإخراج السموم والسوائل الضارة من جسم المريض.

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