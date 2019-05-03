السعودية اليوم / الأمم المتحدة: الجفاف في الصومال قد يؤدي إلى أزمة إنسانية كبرى



الأمم المتحدة 27 شعبان 1440هـ الموافق 02 مايو 2019م واس

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن ظروف الجفاف القاسية التي يعاني منها معظم أجزاء الصومال قد تؤدي إلى أزمة إنسانية كبرى، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الوضع.

وقال السيد كونواي نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال إن "أهم التحديات الرئيسية الآن هو نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، وهي التي تمول حاليا بنسبة 19%. مما يثير القلق الشديد في ظل المدى الحالي للأزمة الإنسانية التي تتطور"، حسب المسؤول الأممي الذي يتولى أيضا دور منسق الشؤون الإنسانية المقيم في الصومال.

وأضاف نائب ممثل الأمين العام إن الوضع يتطلب دعوات قوية للمانحين والشركاء الممولين من أجل رفع مستوى الاستجابة الإنسانية، حتى لا نجد أنفسنا في وضع تنتقل فيه الناس في الصومال بسرعة "إلى أزمة ربما تصبح أكثر كارثية" حسب تعبيره.

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