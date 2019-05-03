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تقلبات جوية في 4 مناطق.. غبار يحجب الرؤية لعدة ساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لعدد من المناطق، وهي القصيم – الحدود الشمالية – نجران – المنطقة الشرقية ” اليوم الخميس، حيث حذرت من نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل: “بريدة – عنيزة – الرس – المذنب – الرضم – الفوارة – البدائع والأجزاء المجاورة – طريف – عرعر – شرورة – نجران – النعيرية – الظهران – الأحساء – الدمام”.
وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة بمشيئة الله.
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