تقلبات جوية في 4 مناطق.. غبار يحجب الرؤية لعدة ساعات

2019-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لعدد من المناطق، وهي القصيم – الحدود الشمالية – نجران – المنطقة الشرقية ” اليوم الخميس، حيث حذرت من نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

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وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل: “بريدة – عنيزة – الرس – المذنب – الرضم – الفوارة – البدائع والأجزاء المجاورة – طريف – عرعر – شرورة – نجران – النعيرية – الظهران – الأحساء – الدمام”.

وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة بمشيئة الله.