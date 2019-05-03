نباهة ممرضة سعودية تكشف تحرش عامل بطفلة

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جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة) علمت "الخليج 365" أن ممرضة سعودية كشفت محاولة عامل نظافة

علمت "الخليج 365" أن ممرضة سعودية كشفت محاولة عامل نظافة التحرش بطفلة مريضة لم تتجاوز ربيعها الـ10، كانت منومة في مستشفى حكومي بجدة، وأبلغت على الفور عن الحادثة. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن الممرضة طلبت المساعدة من أحد العمال بنقل المريضة إلى غرفتها (حيث كانت منومة) على كرسي متحرك، وبعد لحظات، لحقت به لتجده يحاول التحرش بها، لتستدعي مباشرة المشرف وتبلغ عن الحادثة، ما دعا إدارة المستشفى إلى إحالة العامل إلى الجهات الأمنية المختصة. وفتحت الجهات الأمنية محضرا بالواقعة، وتم استدعاء الممرضة للاستماع إلى شهادتها. من جهته، أكد متحدث «صحة جدة» عبدالرحمن الصحفي لـ«الخليج 365» الحادثة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وإحالة الحادثة للجهات الأمنية.

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