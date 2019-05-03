شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي بـ«العمليات الأمنية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب «وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي» للعام 1440. أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب «وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي» للعام 1440. وأوضحت أن معرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة «أبشر - التوظيف» www.jobs.sa.



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