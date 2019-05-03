شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة جدة يُقر 30 برنامجاً أكاديمياً جديداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أقر مجلس جامعة جدة، أمس (الخميس)، خلال الجلسة الثانية من اجتماعاته، برئاسة مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، وحضور أعضاء المجلس، 30 برنامجاً أكاديمياً جديداً؛ من بينها الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب، المالية والاقتصاد المقدم من قسم المالية والاقتصاد بكلية الأعمال، القراءات المقدم من قسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، القانون المقدم من قسم القانون بكلية الأعمال بالكامل، إدارة الخدمات الصحية المقدم من قسم إدارة الخدمات الصحية بكلية الأعمال بخليص، الذكاء الاصطناعي المقدم من قسم علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بكلية علوم وهندسة الحاسب، وغيرها من البرامج المهمة.

كما أقر المجلس في نهايته الأعداد المقترح قبولها للعام الجامعي 1440-1441هـ لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات.