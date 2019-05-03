شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: الأمانة تدعو «الخاص» للاستثمار في المسالخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) دعت أمانة العاصمة المقدسة القطاع الخاص للاستثمار بإنشاء مسالخ في أراضيهم الخاصة، ما يدعم توفير خدمة لأهالي مكة المكرمة وللحجاج والمعتمرين. دعت أمانة العاصمة المقدسة القطاع الخاص للاستثمار بإنشاء مسالخ في أراضيهم الخاصة، ما يدعم توفير خدمة لأهالي مكة المكرمة وللحجاج والمعتمرين. وأكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أن الأمانة على استعداد تام لتوفير الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين التي تساعدهم لإقامة مشاريعهم الاستثمارية لتذليل التحديات التي تواجههم في إقامة مشاريعهم الاستثمارية، لافتاً النظر إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع تحت إشراف مباشر من الأمانات والبلديات وفق الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم مع مراعاة توزيع نقاط الذبح في جميع أرجاء مكة المكرمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة: الأمانة تدعو «الخاص» للاستثمار في المسالخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.