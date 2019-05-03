شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سفينة نفط إيرانية تعطل محركها قرب ميناء جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أنقذت المديرية العامة لحرس الحدود، سفينة إيرانية تعطل محركها في عرض البحر بالقرب من ميناء جدة الإسلامي. وقال المتحدث باسم حرس الحدود إن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC )، تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة هابينس 1 (HAPPINESS I )، إذ طلب قبطان السفينة المساعدة، لوجود عطل في المحركات وأنها في وضع فقد السيطرة.

وأضاف «بتحليل المعلومات للسفينة هابينس 1، اتضح أنها تحمل علم إيران ويتكون طاقمها من 26 بحارًا، 24 منهم إيرانيون، و 2 من بنجلاديش، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة 70 ميلًا بحريًّا باتجاه 198 درجة، وعلى الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، إذ باشرت عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويًّا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث».

ولفت إلى أن المملكة تلقت طلبًا رسميًّا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة، كعادتها في مثل هذه الحالات.