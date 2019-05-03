شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس يدفع بـ423 خريجا من كلية الملك خالد العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر أمس (الخميس)، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ30 والدفعة الـ35 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن التويجري، ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، وقائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد المرشان.

وأوضح الدكتور المرشان، أن دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ30 بلغ عدد طلابها 91 طالبا، والدفعة الـ35 من طلبة الكلية عدد طلابها 332 طالبا، مبينا أن بلادنا تعيش لحظات استثنائية تتزامن مع بلورة منظومة التحول غير المسبوقة التي تهدف لإصلاح جذري وإيجابي في المجالات كافة، لافتا إلى أن القيادة مستشعرة حجم الأمانة وعظم المسؤولية لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة باعتبارها قلب الإسلام ومهد العروبة.

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عقب ذلك، ألقى الطالب العسكري عبدالعزيز بن باشر العنزي كلمة الخريجين عبر فيها عن فخرهم واعتزازهم برعاية وزير الحرس الوطني لحفل تخرجهم وسعادتهم بتحقيق أهدافهم والوصول إلى غايتهم الأسمى في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم.

وشاهد وزير الحرس الوطني والحضور العرض العسكري العام الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، كما شاهد العرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية.

فيما أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد محمد الحبابي النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، إذ سلّم الأمير عبدالله بن بندر أوائل الخريجين شهاداتهم كما كرم عددا من منسوبي الكلية الذين انتهت خدمتهم فيها.