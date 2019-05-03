شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن سلطان يدشن البرنامج التفاعلي لـ«المراجعة الداخلية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، البرنامج التفاعلي والصفحة الإلكترونية لإدارة المراجعة الداخلية بالإمارة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن البرنامج الذي يأتي إطلاقه متزامناً مع الشهر العالمي للمراجعة الداخلية، وما للبرنامج من أهمية في التوعية بالمراجعة الداخلية، والسعي لنشر ثقافتها لتؤدي رسالتها في دعم إدارات الإمارة والأقسام التابعة وفق أفضل الإجراءات والوسائل. وتعمل المراجعة الداخلية بالإمارة على تطبيق مؤشرات الأداء بهدف تجويد العمل والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية، وصولاً لتحقيق أهداف الإمارة التنموية بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، وقّع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مذكرة تعاون بين الإمارة ومعهد الإدارة العامة الذي مثله مدير عام المعهد الدكتور مشبب القحطاني، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والاستشارات، لرفع مستوى أداء منسوبي الإمارة وصولاً للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وتنص مذكرة التعاون على تقديم معهد الإدارة دورات تدريب، وتأهيل لمنسوبي الإمارة في البرامج القانونية، والإدارية، والمالية، والتقنية، ويتولى المعهد أيضاً عقد محاضرات، وورش عمل تدريبية، إضافة لتقديم استشارات وتصميم برامج تدريبية لموظفي الإمارة بما يحقق التطوير الإداري المأمول.