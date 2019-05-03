شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ إمبراطور اليابان ورئيس بولندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح للإمبراطور ناروهيتو، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس البولندي، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق إطراد التقدم والازدهار.