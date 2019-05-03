شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقيتي تهنئة لناروهيتو وأندجي دودا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للإمبراطور نارو هيتو، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي. كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أندجي دودا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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