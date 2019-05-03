شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليونا لـ 3600 مستفيد في الدفعة الثانية من برنامج «سند محمد بن سلمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الرياض)

استكمالاً لجهود برنامج «سند محمد بن سلمان» في المساهمة لتحقيق مبادئ الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من بِناء أسرهم، أعلن البرنامج عن استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة «سند الزواج» للدفعة الثانية، اذ تجاوز عدد المستفيدين 3600 مستفيد بعطاء يفوق 60 مليون ريال، ليبلغ بذلك عدد المستفيدين أكثر من 7800 مستفيد، بقيمة تجاوزت 160 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

وتعدُّ مبادرة «سند الزواج» إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، إذ يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة إلى أن التسجيل لا يزال متاحاً حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة: ‏https:/‏/‏snad.org.sa/‏marriage.

يشار إلى أن برنامج «سند محمد بن سلمان»، يأتي انطلاقاً من حرص الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.