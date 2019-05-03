شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يدفع بـ 2438 خريجا لحماية الأرواح والتصدي للمخاطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو مساء أمس الأول (الأربعاء) حفل تخريج دورة الدفاع المدني التأهيلية وذلك بمقر طوارئ الدفاع المدني بمكة المكرمة. وقال العمرو عقب رعاية الحفل: اليوم ندفع بأكثر من 2438 خريجا سينضمون إلى زملائهم في الميدان ويزاولون أعمال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من كافة المهددات والمخاطر. مشيرا إلى أن أعمال الدفاع المدني عديدة ومتشعبة وبالتالي فمن الأهمية إيجاد مشبهات تدريبية تحاكي الواقع، «شاهدنا اليوم عددا من الفرضيات لحرائق في منشآت وفي مصانع وفي أنفاق إضافة إلى التعامل مع المواد الكيماوية الخطرة والصعود إلى المنشآت والإنقاذ الجبلي وإنقاذ الطائرات والإنقاذ من العربات المعلقة».

مشيرا إلى أن التطوع حاضر من خلال عدد من المتطوعين الذين يباشرون أعمالهم في موسمي رمضان والحج، وهناك لائحة أوضحت المهمات والمسؤوليات للمتطوعين والواجبات الملقاة عليهم. مشيرا إلى اهتمام الدفاع المدني بالعمل التطوعي. وأوضح أن أكثر من 1600 متطوع من بينهم 850 متطوعة سيشاركون في أعمال الحج هذا العام.