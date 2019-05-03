شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع حافل في «الشورى»: مناقشة نظام مكافحة «السمنة» وحسم تقرير «الهيئة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يناقش مجلس الشورى الإثنين القادم، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة المركز بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه؛ لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام، والعمل على إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية ذاتيًا، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة في مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية. ويصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة حول تقرير هيئة الحياة الفطرية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإثنين، تقرير لجنة الاقتصاد بشأن مشروع نظام التجارة المعاد، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، وتقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح مشروع نظام مكافحة السمنة.

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وفي جلسة الثلاثاء، يطلع «الشورى» على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يصوت بعد ذلك على توصيات. كما يصوت على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملاحظات الأعضاء تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر. كما يناقش تقرير لجنة الثقافة بشأن تقرير وزارة الإعلام وطالبت اللجنة الوزارة بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة لإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بجميع وسائله ومنصاته.

ومن الموضوعات المدرجة في الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل مادتين من نظام مكافحة الغش التجاري، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب تفسير مدى انطباق المادتين (18) و(20/‏ب) من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة.

وفي يوم الأربعاء، يصوت المجلس على توصيات لجنة الحج، في شأن ملاحظات الأعضاء في هيئة المدن الاقتصادية ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المطالبة بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية، وفي موضوع آخر يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة تجاه تقرير المؤسسة العامة للحبوب، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة المؤسسة بدراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن طلب تعديل مادتين من نظام مكافحة الرشوة ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة التعليم في شأن مقترح مشروع نظام التعليم المستمر وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل فقرة من نظام القضاء وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تعديل مواد وإضافة فقرات إلى نظام كود البناء السعودي.