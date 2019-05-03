شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يعيد الأمل لـ27 طفلا من ضحايا الإرهاب الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

احتفل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في محافظة مأرب (شرقي اليمن) أمس (الخميس) بتخرج 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب بحضور وفد من مركز الملك سلمان.

وأشاد وكيل محافظة مأرب الشيخ محمد علي المعوضي بالدور الرائد والإنساني الذي يقوده مركز الملك سلمان لإغاثة الإنسانية في اليمن، الذي أسهم في إعادة الأمل للكثير من الأطفال اليمنيين عبر تأهيلهم نفسياً ومعنوياً والقضاء على الأفكار الهدامة التي كانت المليشيا قد زرعتها في عقولهم الفتية، مؤكداً بأن المشروع الذي تموله عبر الشريك المحلي مؤسسة وثاق للتوجه المدني يمثل تجربة مميزة وكان له مردود إيجابي.

وشهد الحفل فقرات فنية وإبداعية وغنائية ومسرحية قدمها الأطفال عبرت عن رفضهم لكل الأفكار القتالية التي زرعتها المليشيا في عقولهم، مؤكدين أن المدرسة هي مكانهم الطبيعي وليس الجبهات، كما قدم الأطفال «فلاش» لأنشطة الدورة التأهيلية، والتي شملت التأهيل الاجتماعي والنفسي والتعليمي، إضافة إلى الرحلات والأماكن الصديقة بالأطفال.

وينفذ مركز المركز سلمان المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع التأهيل للأطفال الذي يهدف لإعادة تأهيل 80 طفلاً مجنداً ومتأثراً من مختلف المحافظات اليمنية، ضمن خطة واسعة لتأهيل 2000 طفل يمني من المجندين ومتأثري الحرب.