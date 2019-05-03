شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحذر النحالين: لا لتغذية النحل بالسكر خلال التزهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

حذرت وزارة البيئة والمياه، النحالين من تغذية النحل بالمحاليل السكرية أثناء تزهير المحاصيل، أو خلط أعسال مغشوشة بغرض بيعه للمستهلك، واعتبرت ذلك مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام تربية النحل.

وأوضحت أن أبرز المخالفات تشمل أيضا استخدام النحال المبيدات الكيمائية سواء المصرح بها أو غير المصرح بها في مكافحة أمراض وآفات النحل أثناء تزهير النباتات، بالإضافة إلى استخدام مبيدات كيمائية غير مصرح بها أو غير مسجلة بالوزارة، واستخدام أي مواد غير مرخصة في تغذية النحل مثل الأدوية بما فيها الفيتامينات أو بروتينات المواشي أو الدواجن (عدا خميرة البيرة الجافة التي تستخدم في تركيب عجائن بروتينية للنحل). وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تشمل الإنذار والغرامة المالية بمبلغ 5 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يتم إلغاء الترخيص وتصريح النحال.

ووفقاً للنظام، تتولى الوزارة الإشراف على قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة وتهتم بتطويره، من خلال إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

وتستهدف الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة «الفاو»، 8 قطاعات لتنفيذ برنامج التنمية الريفية المستدامة بالمملكة ومن ضمنها تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، برفع الإنتاج من 2.100 طن سنوياً إلى 7.500 طن سنويا.