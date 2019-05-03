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الملحقية الثقافية بأستراليا: برنامج خبرات ينقل التجارب الإيجابية العالمية للمملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد وفد الملحقية الثقافية السعودية على حرص وزير التعليم د. حمد آل الشيخ على إنجاز برنامج “خبرات” وتطويره والاستفادة من مخرجاته بما يتواءم مع الواقع التعليمي في السعودية، مشيراً إلى أنّ برنامج خبرات في نسخته الثالثة يهدف إلى نقل التجارب الإيجابية لنظام التعليم الأسترالي التي يمكن الاستفادة منها في البيئة التعليمية والتربوية في المملكة.
جاء ذلك في الاجتماع الأول لوفد الملحقية بعضوية كل من المشرف العام على برنامج خبرات الأستاذ عبدالله المقبل و د. غسان علوان بمتدربي ومتدربات برنامج خبرات في جامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية أمس الثلاثاء، والذي نقلوا عبره تحيات الملحق الثقافي السعودي في دولة أستراليا الدكتور هشام خداوردي لجميع متدربي ومتدربات خبرات في نسخته الثالثة في مختلف المدن الأسترالية.
وقال المقبل: يشهد برنامج “خبرات” في كل عام تطورات وتغييرات تُسهم في تطويره بناءً على ما يردنا من ملاحظات من متدربي البرنامج ذاته من المعلمين والمعلمات، كما أن مرحلة المعايشة التي يقضيها المتدربون في المدارس الحكومية في مختلف الدول تعتبر هي حجر الأساس في البرنامج والمرحلة العملية التي من المفترض أن تتم الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن.
واستمع الوفد إلى ملاحظات وطلبات متدربي خبرات وأكدوا على إكمال جميع المتطلبات اللازمة للبدء في البرنامج، بما ذلك إجراءات التسجيل في موقع “سفير” وإضافة المرافقين، هذا بالإضافة إلى البدء في صرف المكافآت مع “الفروقات” خلال المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من التسجيل في موقع سفير. وأشار الوفد إلى ضرورة التزام المتدربين بالأنظمة والقوانين الأسترالية والحرص على تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة.
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