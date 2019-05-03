شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الحوار الوطني» يستعين بالفنون لنشر قيم التسامح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

نظّم مركــز الملـك عبد العزيز للحــوار الـوطني، لقاءً تحت عنوان «حوار الفنون»، والذي يستمر على مدى أربعة أيام، ويشارك فيه نخبة من الفنانين السعوديين من مختلف أرجاء المملكة، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، أن اللقاء يأتي كإحدى المبادرات الراعية للفنون والتي يهدف المركز من ورائها لنشر الحوار الثقافي الوطني من خلال الأعمال الفنية السعودية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الفن في تأصيل ثقافة الحوار والتواصل من خلال الحوار بين الفنانين السعوديين الذين يمثلون فخراً لنا، نظراً لما يحملونه من قيم إنسانية تمثل المحبة والتسامح والوسطية والسلام، وهي قيم إنسانية لا يمكن أن يجسدها إلا من وهبه الله ميزات وأحاسيس ومواهب خاصة، في ظل عالم يشهد المزيد من عمليات الإقصاء والتطرف والإرهاب والتدمير والعنف.

وأعرب الفوزان عن شكره لرئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالعزيز السبيل، على إدخال الفنون ضمن استراتيجية المركز الجديدة ليكون أحد المراكز الحاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وخلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة والفن إلى عنصر رئيس للتواصل بين الناس تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وسيشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً يشارك فيه نخبة من الفنانين السعوديين من مختلف أرجاء المملكة، يستعرضون خلاله وجهات النظر لتبادل الخبرات الفنية، حيث سيقدم كل فنان عملاً فنياً يعكس هوية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنشر ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع تحقيقا للوحدة الوطنية وحماية للنسيج المجتمعي.