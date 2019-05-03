شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة «خديج» ولد في الأسبوع الـ26 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)تمكن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إنقاذ حياة مولود «خديج» تمت ولادته في الأسبوع الـ26 من الحمل، وكان وضعه عند الولادة حرج جداً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم «صحة عسير» عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن الفريق الطبي المُعالج بإشراف الدكتور أحمد العامري، قام بتنويم الطفل بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووضعه على جهاز التنفس، ومن ثم عمل خطة علاجية متكاملة لمثل هذه الحالات، خاصة أن حالة الطفل كانت حرجة جداً مما استدعى بقائه في وحدة العناية لمدة 3 أشهر، وخرج بصحة جيدة بعد متابعة دقيقة لحالته.
وأوضح آل شايع أنه تم تشغيل غرفة عمليات جراحية جديدة في مستشفى أبها للولادة والأطفال، مما سوف يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة مع تقليص قوائم الانتظار.
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