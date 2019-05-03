شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار أمير الشمالية: الرماح أميناً لجائزة «كفو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الرباعي (عرعر)

أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قراراً بتكليف الدكتورة تامره بنت يوسف الرماح أميناً عاماً لجائزة منطقة الحدود الشمالية «كفو»، وذلك في إطار تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية والتطويرية.

وتأتي جائزة «كفو» لتحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية، على المبادرة بالعطاء والإسهام في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك برصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم لما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات مميزة في المجالات كافة.

يُذكر أن الرماح تم استقطابها للعمل كاستشارية للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي، إضافة إلى عملها كاستشارية في صحة منطقة الحدود الشمالية.