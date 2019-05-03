شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار أمير الشمالية: الرماح أميناً لجائزة «كفو» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الرباعي (عرعر)
أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قراراً بتكليف الدكتورة تامره بنت يوسف الرماح أميناً عاماً لجائزة منطقة الحدود الشمالية «كفو»، وذلك في إطار تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية والتطويرية.
وتأتي جائزة «كفو» لتحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية، على المبادرة بالعطاء والإسهام في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك برصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم لما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات مميزة في المجالات كافة.
يُذكر أن الرماح تم استقطابها للعمل كاستشارية للتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي، إضافة إلى عملها كاستشارية في صحة منطقة الحدود الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بقرار أمير الشمالية: الرماح أميناً لجائزة «كفو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.