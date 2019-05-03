مماطلة المخابز تعيد فتح ملف أكياس البلاستيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعاد المجلس البلدي في جدة فتح ملف الأكياس البلاستيكية بالمخابز ومحلات بيع الأطعمة بعد ملاحظة بعض القصور في تنفيذ قرار منع استخدامها، ورفع أمس استفسارات للأمانة حول تنفيذ القرار.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي لـ «مكة» أن المجلس وجه دعوة للهيئة العامة للغذاء والدواء لحضور إحدى الجلسات لمناقشة موضوع بعض أنواع البلاستيك التي تغلف بها الأطعمة والاستئناس برأيها.

وقال إن المجلس استعرض الحلول العاجلة خلال خمسة أيام والحلول الآجلة لتطوير وتحسين مداخل ومخارج طريق الملك عبدالعزيز، كون بعض المعوقات التي تواجه عملية التعديل تحول دون إجراء عمليات التعديل في الوقت الحالي.

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وأشار إلى أن الحلول العاجلة تكمن في تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتحويل طريق الخدمة إجباريا حتى يصل لمخرج آخر آمن، واقتصار ساعات العمل لتكون خلال الفترة المسائية 4 ساعات عمل فقط خارج أوقات الذروة.

وفيما يتعلق بالتقاطعات الأخرى، ففي شارع الأمير سعود الفيصل تم تخصيص الدوران في هذا الشارع حاليا، مع ترحيل الدوران للمنطقة الأمامية، وأما شارع البترجي استحدث دورانا أمام الردسي مول.

وذكر المحمدي أن المجلس اطلع على الحلول الموقتة كافة، وقرر ضم عرض الحلول المقترحة لتحسين طريق الملك عبدالعزيز إلى ورشة العمل الخاصة بالمحور الشرقي لربط شمال جدة بجنوبها، مبينا أن المجلس ناقش التوصيات الخاصة بتغيير مواقع زراعة الأشجار من الجزر الوسطية في الشوارع والطرق إلى جوانبها، للاستفادة من ظلها وسهولة صيانتها وطلب من الأمانة تقديم عرض شامل عن الحدائق في جدة في إحدى جلسات المجلس القادمة.