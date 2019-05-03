"سند محمد بن سلمان" يرفد 3600 أسرة بـ60 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن برنامج «سند محمد بن سلمان» صرف 60 مليون ريال لنحو 3600 مستفيد من مبادرة «سند الزواج» للدفعة الثانية، وذلك استكمالا لجهود البرنامج في المساهمة لتحقيق مبادئ الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجا من بناء أسرهم.

وأوضح البرنامج أن التسجيل لا يزال متاحا، حيث يمكن التقديم الكترونيا من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة.

يذكر أن البرنامج يأتي انطلاقا من حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

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مبادرة »سند الزواج« منذ انطلاقها

المبالغ المصروفة 160 مليون ريال

المستفيدون 7800

سند الزواج