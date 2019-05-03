فتح باب الملك عبدالعزيز وتزويد الحرم المكي بـ 10 آلاف حافظة زمزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باب الملك عبدالعزيز أمام زوار بيت الله الحرام استعدادا لرمضان، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والإنشاءات، فيما زودت المسجد الحرام بـ10 آلاف حافظة ماء زمزم جديدة بقواعدها، ليصل عدد الحافظات المستخدمة إلى 25,000 حافظة يوميا، إضافة إلى تشغيل 650 مشربية رخامية و216 خزان استيل.

Advertisements

وأوضح مدير إدارة الشؤون الخدمية محمد الجابري أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لتقديم وتسهيل الخدمات لمرتادي المسجد الحرام ومضاعفة العمل حتى يتمكن قاصدي بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، كما أن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة الرشيدة، بالحرمين الشريفين وتسخير الإمكانات كافة التي تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته أكد مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي أن الحافظات الجديدة سيجري توزيعها على المواقع وداخل المصليات، كما تقسم حافظات ماء زمزم إلى «مبرد وغير مبرد» وتغطي جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

الحافظات الجديدة تتميز بـ: