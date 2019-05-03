خادم الحرمين يتوج التعاون في العرس الرياضي الكبير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي، والتي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض بين فريقي التعاون والاتحاد، والتي توج في نهايتها التعاون بالكأس بعد فوزه على الاتحاد 2 - 1.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الاستاد كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

Advertisements

وفور وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنصة الرئيسية، قوبل بترحيب الجماهير الرياضية، وبادلهم التحية، ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك صافح خادم الحرمين الشريفين ضيوف المباراة النهائية، وهم وزير شؤون الشباب والرياضة في البحرين أيمن المؤيد، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد الصباح، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي آل خليفة، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد الجنوب الأفريقي دانييل جوردان، ونائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الدكتور جاسم الشكيلي، وأمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور حميد الشيباني، وعدد من المسؤولين.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور أوبريتا بعنوان (مولد أمة).

بعد ذلك تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، الأمير الشاعر سعود بن عبدالله بن محمد، والفنان محمد عبده، ثم بدأ الشوط الثاني من المباراة.