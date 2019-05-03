محمد بن مسعود - الدمام - أبدى لؤي ناظر حسرته على خسارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون 1-2. وكتب عبر حسابه في تويتر: "للأسف ضاعت علينا بطولة غالية.. لم نقدم المستوى المطلوب الذي تعودنا عليه في الفترة السابقة". وأضاف: اللاعبون قدموا كل ما لديهم وثقتي بهم لن تتزعزع، أمامنا مهمات أخرى يجب علينا أن نستعد لها فوراً لتحقيق ما نأمل له في بقية الموسم. رئيس الاتحاد: للأسف ضاعت علينا بطولة غالية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-03 أبدى لؤي ناظر حسرته على خسارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون 1-2. وكتب عبر حسابه في تويتر: "للأسف ضاعت علينا بطولة غالية.. لم نقدم المستوى المطلوب الذي تعودنا عليه في الفترة السابقة". وأضاف: اللاعبون قدموا كل ما لديهم وثقتي بهم لن تتزعزع، أمامنا مهمات أخرى يجب علينا أن نستعد لها فوراً لتحقيق ما نأمل له في بقية الموسم. Advertisements 03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440 01:48 AM أبدى لؤي ناظر حسرته على خسارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون 1-2. وكتب عبر حسابه في تويتر: "للأسف ضاعت علينا بطولة غالية.. لم نقدم المستوى المطلوب الذي تعودنا عليه في الفترة السابقة". وأضاف: اللاعبون قدموا كل ما لديهم وثقتي بهم لن تتزعزع، أمامنا مهمات أخرى يجب علينا أن نستعد لها فوراً لتحقيق ما نأمل له في بقية الموسم. ، رئيس الاتحاد: للأسف ضاعت علينا بطولة غالية ،

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