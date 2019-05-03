، مواطن ببيشة: وقفت حائرًا لإجراء ضماد جرح لابني.. مستشفيان حكومي وخاص اعتذرا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "آل بخيتان": "العيادة" رفضته لمخالفة موعده و"الطوارئ" استقبلته

وقع مواطن بمحافظة بيشة في حيرة من أمره لإجراء غيار جرح في إصبع ابنه، بعدما رفض مستشفى الملك عبدالله استقبال حالة الغيار، كما رفض أحد المستوصفات الخاصة استقباله بحجة الإصابة القوية وحاجتها إلى مستشفى لعمل الإجراء الطبي، وعندما عاد مجددًا للمستشفى تم غيار جرح الإصابة وتنويمه.

وقال المواطن محمد شجاع السبيعي: "ابني "شجاع" أُصيب في إصبع يده إصابة قوية، وذهب لطوارئ مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة وتم تكميد الجرح، إلا أن لون إصبعه تغير اليوم الثاني إلى السواد، وذهبت به مجددًا للطوارئ، ورفض طاقم طبي إجراء غيار له، فذهبت بعدها لمستوصف خاص، والذي رفض استقباله وعلاجه نظرًا لإصابته القوية، فعدت مجددًا للمستشفى حيث تم استقباله وتنويمه وضماد الجرح بعد رفضهم في المرة الأولى!".

من جهة أخرى، ذكر المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي سعيد آل بخيتان: "بخصوص شكوى والد المريض شجاع محمد السبيعي عليه نفيدكم بأن المريض راجع قسم الطوارئ بالمستشفى في عيادة العظام بتاريخ 26 / 6/ 1440 هـ حيث كان يعاني المريض بسبب إصابة شديدة في الإصبع الأيسر، وحينها قرر الطبيب المناوب عمل غيار للإصبع وإعطائه موعدًا في العيادة".

وأضاف: "في اليوم الثاني حضر المريض للعيادة، ورفض استقباله، إلا في الموعد المحدد، بعدها بيومين توجه المريض مرة أخرى للطوارئ، وبعد معاينة الإصابة قرر الطبيب تنويم المريض لعمل الغيارات للإصبع لمده خمسة أيام، بعدها طلب والد المريض خروج المريض من المستشفى وإكمال العلاج في الرياض؛ نظرًا لالتحاق ابنه في دورة عسكرية".

وأشار إلى أن وضع الإصبع عند خروج المريض كان متحسنًا ويحتاج فقط إلى المتابعة اليومية والغيارات.