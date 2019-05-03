محمد بن مسعود - الدمام - "آل حسين" التقى أمير المنطقة ونائبه بعد صدور قرار تقاعده ودع محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين، عمله، بعد خدمة امتدت لـ 47 عاماً بإمارة منطقة الرياض ومحافظاتها. والتقى "آل حسين" أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمس الخميس، بعد صدور قرار تقاعده، حيث عمل في محافظات منطقة الرياض بدأها بمحافظة الدوادمي، ومحافظة حريملاء، قبل أن ينتقل إلى محافظة الزلفي والأفلاج، ثم عاد لمحافظة الدوادمي التي كانت أخر محطاته التي بدأ منها.

محافظ الدوادمي يودع عمله بعد خدمة 47 عاماً بإمارة الرياض ومحافظاتها مهنا التميمي الخليج 365 2019-05-03 ودع محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين، عمله، بعد خدمة امتدت لـ 47 عاماً بإمارة منطقة الرياض ومحافظاتها. والتقى "آل حسين" أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمس الخميس، بعد صدور قرار تقاعده، حيث عمل في محافظات منطقة الرياض بدأها بمحافظة الدوادمي، ومحافظة حريملاء، قبل أن ينتقل إلى محافظة الزلفي والأفلاج، ثم عاد لمحافظة الدوادمي التي كانت أخر محطاته التي بدأ منها. Advertisements 03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440 01:44 AM "آل حسين" التقى أمير المنطقة ونائبه بعد صدور قرار تقاعده "آل حسين" التقى أمير المنطقة ونائبه بعد صدور قرار تقاعده ودع محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين، عمله، بعد خدمة امتدت لـ 47 عاماً بإمارة منطقة الرياض ومحافظاتها. والتقى "آل حسين" أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمس الخميس، بعد صدور قرار تقاعده، حيث عمل في محافظات منطقة الرياض بدأها بمحافظة الدوادمي، ومحافظة حريملاء، قبل أن ينتقل إلى محافظة الزلفي والأفلاج، ثم عاد لمحافظة الدوادمي التي كانت أخر محطاته التي بدأ منها.

، محافظ الدوادمي يودع عمله بعد خدمة 47 عاماً بإمارة الرياض ومحافظاتها ،

المصدر : الخليج 365

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