، شاهد.. كأس مجسمة هدية "الخطوط" للملك سلمان.. إلى ما ترمز؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهدتها له خلال رعايته لنهائي بطولة خادم الحرمين الشريفين

أهدت الخطوط الجوية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، هدية عبارة عن كأس مجسمة خلال رعايته لنهائي الكأس بين فريقي الاتحاد والتعاون، والتي انتهت بتتويج سكري القصيم بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه.

والهدية هي عبارة عن إعادة إنتاج طبق الأصل للكأس الذي قدمه الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه – لحامد العبيدلي قائد فريق اتحاد الظهران أحد طرفي أول نهائي كأس ملكية في عام 1947م رفقة فريق التوفيق، والتي أقيمت في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، ومعها نسخة من الصورة التي وثقت هذه الواقعة التاريخية.

المباراة التي انتهت بفوز فريق اتحاد الظهران بثلاثية نظيفة شهدت الحضور الوحيد للمؤسس - طيب الله ثراه – لمباراة كرة القدم.

ويظهر مقطع فيديو نادر حضور الملك فيصل بن عبد العزيز (رحمه الله) رفقة المؤسس لتتويج الفريق الفائز، كما تظهر المظاهر الأولى لانتشار كرة القدم في المملكة، حيث لم تكن هناك مدرجات في ملعب المباراة، فيما اصطفت الجماهير على جانبي الملعب ليشهدوا نهائي أول كأس، وفي نهاية المباراة سلم المؤسس بنفسه الكأس لقائد الفريق المنتصر.