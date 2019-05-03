، "آل الصيني" يودعون فقيدتهم الغالية في أطهر البقاع ،

محمد بن مسعود - الدمام - ودع ذوو "الصيني" فقيدتهم الغالية "عائشة رجب"، رحمها الله، فجر أمس، وتمت مراسم مواراة جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة عقب الصلاة عليها بالمسجد الحرام، وسط حضور عددٍ من الأهل والأصدقاء والمسؤولين.

وقال نجلها رئيس تحرير الوطن الدكتور عثمان محمود الصيني، بنبرات وعبرات حزن عميقة على فقدانه أغلى ما يملك في الحياة: "رحمك الله يا أمي، وأسكنك فسيح جناته، لا أتحدث عما فقدناه برحيلك، وهو جليل وكبير ولا يعوض، ولكني ألهج بالدعاء أن يسبل عليك المولى -عز وجل- لباس الرحمة والمغفرة، وأن يجعلك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتلقى الدكتور عثمان وشقيقه الدكتور إبراهيم وذوو الصيني المواساة من المشاركين بمراسم العزاء بداخل المقبرة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.