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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن تسجيل مستشفى الموسم العام جنوب منطقة جازان، تهمة تحرش ضد وافد من جنسية عربية بممرضة من جنسية آسيوية وتقدمها بشكوى ضده، فيما تحدثت المصادر أن الوافد كان من المتوقع أن يسافر لقضاء إجازة في بلده قبل تطبيق النظام، وهي المعلومة التي لم تفصح عن تفاصيلها "الصحة"، في حين أنها أكدت توجيه الشكوى ضد الوافد.
وبيّنت المصادر أن الممرضة من جنسية آسيوية كانت قد قررت السفر لبلدها لقضاء إجازة، فيما أكدت "صحة جازان" عبر متحدثها الإعلامي محمد دراج في تصريح لـ"الخليج 365" بشأن استفسارها حول تهمة التحرش بممرضة آسيوية واعتزام المتهم على السفر قبل تطبيق العقوبات قائلةً: "نوضح لكم أنه تقدمت موظفة ضد أحد المقيمين من منسوبي الشركة العاملة بمستشفى الموسم بشكوى، ومن ثم قامت بالتنازل عن شكواها في الحق الخاص".
وأضاف المتحدث: "تم إكمال إجراءات الحق العام من قِبل إدارة المستشفى، حسب اللوائح النظامية المتبعة".
هل يسافر قبل اتخاذ إجراءات؟ .. وافد يتحرش بموظفة في مستشفى "موسم جازان"محمد المواسي الخليج 365 2019-05-03
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن تسجيل مستشفى الموسم العام جنوب منطقة جازان، تهمة تحرش ضد وافد من جنسية عربية بممرضة من جنسية آسيوية وتقدمها بشكوى ضده، فيما تحدثت المصادر أن الوافد كان من المتوقع أن يسافر لقضاء إجازة في بلده قبل تطبيق النظام، وهي المعلومة التي لم تفصح عن تفاصيلها "الصحة"، في حين أنها أكدت توجيه الشكوى ضد الوافد.
وبيّنت المصادر أن الممرضة من جنسية آسيوية كانت قد قررت السفر لبلدها لقضاء إجازة، فيما أكدت "صحة جازان" عبر متحدثها الإعلامي محمد دراج في تصريح لـ"الخليج 365" بشأن استفسارها حول تهمة التحرش بممرضة آسيوية واعتزام المتهم على السفر قبل تطبيق العقوبات قائلةً: "نوضح لكم أنه تقدمت موظفة ضد أحد المقيمين من منسوبي الشركة العاملة بمستشفى الموسم بشكوى، ومن ثم قامت بالتنازل عن شكواها في الحق الخاص".
وأضاف المتحدث: "تم إكمال إجراءات الحق العام من قِبل إدارة المستشفى، حسب اللوائح النظامية المتبعة".
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
01:41 AM
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن تسجيل مستشفى الموسم العام جنوب منطقة جازان، تهمة تحرش ضد وافد من جنسية عربية بممرضة من جنسية آسيوية وتقدمها بشكوى ضده، فيما تحدثت المصادر أن الوافد كان من المتوقع أن يسافر لقضاء إجازة في بلده قبل تطبيق النظام، وهي المعلومة التي لم تفصح عن تفاصيلها "الصحة"، في حين أنها أكدت توجيه الشكوى ضد الوافد.
وبيّنت المصادر أن الممرضة من جنسية آسيوية كانت قد قررت السفر لبلدها لقضاء إجازة، فيما أكدت "صحة جازان" عبر متحدثها الإعلامي محمد دراج في تصريح لـ"الخليج 365" بشأن استفسارها حول تهمة التحرش بممرضة آسيوية واعتزام المتهم على السفر قبل تطبيق العقوبات قائلةً: "نوضح لكم أنه تقدمت موظفة ضد أحد المقيمين من منسوبي الشركة العاملة بمستشفى الموسم بشكوى، ومن ثم قامت بالتنازل عن شكواها في الحق الخاص".
وأضاف المتحدث: "تم إكمال إجراءات الحق العام من قِبل إدارة المستشفى، حسب اللوائح النظامية المتبعة".
، هل يسافر قبل اتخاذ إجراءات؟ .. وافد يتحرش بموظفة في مستشفى "موسم جازان" ،
المصدر : الخليج 365
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