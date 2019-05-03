، "أوبُّو" تدشن سلسة Reno المزودة بالكاميرا الخفية مع خاصية تقريب الصورة حتى 10 مرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة OPPO رسمياً عن طرح سلسة Reno الأحدث للهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط. وتضم سلسلة Reno هاتفين جديدين هما OPPO Reno 10x Zoom وReno. ويمتاز الهاتفان بمفهوم جديد كلياً من حيث فلسفة التصميم ونموذج التواصل وكلاهما مجهز بشاشة OLED كاملة مع حواف رفيعة للغاية، وكاميرا سيلفي مخفية، ومكونات ذات جودة فائقة.

وقد تم تجهيز هاتف OPPO Reno بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت بسعر 1899 درهماً إماراتياً و1899 ريالاً سعودياً. أما هاتف OPPO Reno 10x Zoom فهو مجهز بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت.

تم تجهيز هاتف Reno 10x Zoom بشاشة بانورامية قياس 6.6 بوصة، محميّة بزجاج كورنينج جوريلا 6. ومن الناحية البصرية، يوفر الإطار الرفيع للغاية صوراً مذهلة لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف. تبلغ سماكة الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ملم فقط، وتبلغ سماكة الحافة السفلية 3.5 ملم فقط. وتشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1٪ من واجهة الهاتف دون أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو التأثير على الأداء.

ويمتاز هاتف Reno 10x Zoom بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 الجديدة، وهو مزود ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4065 مللي أمبير في الساعة. وتساعد خاصية الشحن السريع ذات الجهد المنخفض VOOC 3.0 على شحن الهاتف أثناء تشغيل الألعاب دون توليد حرارة زائدة أو التأثير على أداء الهاتف.

ويحتوي هاتف Reno 10x Zoom على معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة قياسية LPDDR4x وذاكرة فلاش UFS 2.1، وتساعد كلاهما على تحسين تجربة المستخدم بشكلٍ كبير. بينما يحتوي هاتف Reno على معالج Snapdragon 710 وبطارية تبلغ سعتها 3765 مللي أمبير.

بإطلاق سلسة Reno، تؤكد OPPO على فلسفتها بأن الكاميرا ذات الإمكانات المتفوقة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم من خلال التصوير الذي يتيح لهم تسجيل كل لحظة ثمينة في حياتهم بوضوح. يتميز هاتف Reno 10x Zoom من OPPO بكاميرا مبتكرة مجهزة بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

تعمل هذه العدسات معاً على توفير تغطية كاملة للبُعد البؤري بقطر 16 مم -160 مم، مما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات. وتحتوي العدسة الأساسية في هاتف Reno 10x Zoom على مثبت بصري (OIS)، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة حتى لا تفوتك اللحظات المهمة. وتمتاز كاميرا هاتف Reno 10x Zoom بزاوية واسعة يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهّل التقاط الصور في مساحات أكبر بما في ذلك الصور التي تتضمن أكثر من شخص.

وخلال المؤتمر، علق "آندي شي"، رئيس شركة OPPO في الشرق الأوسط وإفريقيا قائلاً: "تعكس سلسلة Reno التطوّر الذي حققته OPPO، وتقدِّم مفهوماً جديداً من حيث التصميم ونموذج التواصل.. إنها سلسلة مبتكرة من الهواتف الذكية المُصممة خصيصاً للشباب الطموحين ممن يسعون وراء أحلامهم ويعبرون عن أنفسهم ويبتكرون التوجهات الجديدة، وكذلك للأشخاص غير التقليديين الذين يهتمون بالتصميم والابتكار والإمكانات الفائقة".

وصرّح الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات"، خالد الخولي قائلاً: "تلعب ’اتصالات‘ دوراً رائداً في تمكين شبكات الجيل الخامس سعياً إلى الارتقاء بمنظومات الاتصال المستقبلية، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والتحوّل الرقمي بما ينسجم مع إستراتيجية ’اتصالات‘ الشاملة والهادفة إلى ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘.