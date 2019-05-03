، لاعبو التعاون: أهدينا أهالي القصيم إنجازًا تاريخيًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بارك إبراهيم الزبيدي الظهير الأيسر لنادي التعاون لجماهير وإدارة ناديه على هذا المنجز التاريخي بتحقيق الفريق الأول لقب كأس الملك، وقال الزبيدي: "شعرت بإرهاق بين الشوطين والمدرب إراد إراحتي

وقد كنت المتسبب في الهدف الاتحادي بكسري التسلل والحمد لله حققنا الأهم في النهاية لقب كأس الملك ومعه استحقاقان مهمان وهي التأهل لكأس آسيا والوصول لمواجهة بطل الدوري على كأس السوبر".

وختم الزبيدي حديثه: "مازلنا نطمح لحسم المركز الثالث في الدوري لنختم موسمنا المثالي بهذا المنجز المتبقي“.

من جانب آخر أهدى حسن شيعان حارس مرمى فريق التعاون اللقب إلى أهالي منطقة القصيم وقال:" في مباريات الكؤوس لا يهم المستوى في مباريات الكؤوس أهم شيء الكأس".

فيما أكد عبدالفتاح آدم مهاجم فريق التعاون أحقيتهم بالبطولة وقال: "نستحق هذا اللقب، ونحن دخلنا المباراة بنسبة 50 % لتحقيقها".

وأضاف: في الشوط الأول فقدنا التركيز ولكن عدنا في الشوط الثاني وقلبنا النتيجة.