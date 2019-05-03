، نائب أمير جازان: العمل التعليمي في الحد الجنوبي أظهر تميزه وتحدى الصعاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه شاهد على اهتمام القيادة بمناطق الحد الجنوبي في ظل الظروف الاستثنائية

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أن العملية التعليمية بالحد الجنوبي خلال السنوات الأربع الماضية، شهدت على اهتمام من القيادة بمناطق الحد الجنوبي في ظل الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال رعايته للحفل التكريمي للعاملين والداعمين للعمل التعليمي في الحد الجنوبي"لأجلكم٣"، والذي نظمته وزارة التعليم ممثلة بمركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم في الحد الجنوبي، وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

وفي الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، ألقى مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم في الحد الجنوبي الدكتور أحمد بن قران الغامدي كلمة، أكد فيها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - أولت جل اهتمامها للارتقاء بالوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة.

وشدد على أن التعليم نال نَصِيبًا وافرًا من ذلك الاهتمام الذي تجسد عبر رؤية المملكة 2030، والدعم المتواصل لقطاع التعليم ماديًا ومعنويًا عبر ميزانيات عالية واهتمامات متواصلة.

وثمّن الدكتور الغامدي التعاون المثمر بين إدارات التعليم في مناطق الحد الجنوبي وإمارات المناطق والقطاعات العسكرية والشركات الداعمة، الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المأمولة.

إثر ذلك تابع الحضور عرضًا وثائقيًا عن جهود وزارة التعليم بالحد الجنوبي، فيما ألقيت قصيدة شعرية بالمناسبة، وأوبريت فني بعنوان "صوت المجد" من إشراف وتنفيذ إدارة تعليم محافظة صبيا، وأنشودة طلابية لإحدى زهرات تعليم جازان.

وفي ختام الحفل, كرّم نائب أمير منطقة جازان المتعاونين مع وزارة التعليم في إمارات المناطق في الحد الجنوبي، والشركاء في القطاعات الأمنية والإدارات الحكومية، وقطاعات الوزارة ومديري التعليم ومحافظي المحافظات في مناطق الحد الجنوبي، إلى جانب تكريم الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الداعمين، وتسلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.