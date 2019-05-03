، 3 جهات أمنية تباشر "بلاغ عقوق" بأحد مخططات شرق مكة ،

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باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بلاغًا عن حالة عقوق لشاب بأحد مخططات شرق مكة، وأخضعت المطلوب بالقوة الجبرية، بعد محاولات وهروب من رجال الأمن.
وتفصيلاً؛ ورد بلاغ على الرقم الموحد 911 عن وقوع عقوق لأحد الآباء في نطاق شرطة الشرائع، وعلى الفور باشر تحريات وبحث القسم الموقع، برفقة دوريات الأمن ووحدة من الدفاع المدني.
تمكن الشخص المقدم ضده بلاغ العقوق من الهروب وإغلاق أحد المنازل والتحصن بداخله، وبمساندة الدفاع المدني تم فتح المواقع التي تحصن بها، ونجح رجال الدوريات الأمنية في ضبطه وإخضاعه، وتم تسليمه إلى شرطة الشرائع.
جرى إعداد محضر بالواقعة، وسُلِّم الشخص إلى النيابة العامة.
3 جهات أمنية تباشر "بلاغ عقوق" بأحد مخططات شرق مكةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-03
باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بلاغًا عن حالة عقوق لشاب بأحد مخططات شرق مكة، وأخضعت المطلوب بالقوة الجبرية، بعد محاولات وهروب من رجال الأمن.
وتفصيلاً؛ ورد بلاغ على الرقم الموحد 911 عن وقوع عقوق لأحد الآباء في نطاق شرطة الشرائع، وعلى الفور باشر تحريات وبحث القسم الموقع، برفقة دوريات الأمن ووحدة من الدفاع المدني.
تمكن الشخص المقدم ضده بلاغ العقوق من الهروب وإغلاق أحد المنازل والتحصن بداخله، وبمساندة الدفاع المدني تم فتح المواقع التي تحصن بها، ونجح رجال الدوريات الأمنية في ضبطه وإخضاعه، وتم تسليمه إلى شرطة الشرائع.
جرى إعداد محضر بالواقعة، وسُلِّم الشخص إلى النيابة العامة.
03 مايو 2019 - 28 شعبان 1440
12:35 AM
تحصن بأحد المنازل وتم اقتحامه والقبض عليه وسُلِّم للنيابة العامة
باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بلاغًا عن حالة عقوق لشاب بأحد مخططات شرق مكة، وأخضعت المطلوب بالقوة الجبرية، بعد محاولات وهروب من رجال الأمن.
وتفصيلاً؛ ورد بلاغ على الرقم الموحد 911 عن وقوع عقوق لأحد الآباء في نطاق شرطة الشرائع، وعلى الفور باشر تحريات وبحث القسم الموقع، برفقة دوريات الأمن ووحدة من الدفاع المدني.
تمكن الشخص المقدم ضده بلاغ العقوق من الهروب وإغلاق أحد المنازل والتحصن بداخله، وبمساندة الدفاع المدني تم فتح المواقع التي تحصن بها، ونجح رجال الدوريات الأمنية في ضبطه وإخضاعه، وتم تسليمه إلى شرطة الشرائع.
جرى إعداد محضر بالواقعة، وسُلِّم الشخص إلى النيابة العامة.
، 3 جهات أمنية تباشر "بلاغ عقوق" بأحد مخططات شرق مكة ،
المصدر : الخليج 365
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