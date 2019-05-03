‏‫من خلال منصة “أبشر الإلكترونية”.. إطلاق مبادرة وطنية لقياس معدل انتشار الأمراض المزمنة...

أطلق مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة والمجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للقلب مبادرة وطنية لقياس عبء الأمراض المزمنة في المملكة، وذلك من خلال منصة “أبشر الإلكترونية”. وتهدف المبادرة الوطنية إلى تحديد معدل انتشار الأمراض المزمنة في المملكة، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، إضافة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة للمجتمع. وقد تم إطلاق المبادرة الوطنية في حفل حضره سعادة المشرف على أعمال مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي وسعادة الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي ومدير عام المركز الوطني للقلب الدكتور ناصر بن محمد القحطاني، ومستشار المركز الوطني للقلب الأستاذ الدكتور أحمد بن صلاح هرسي، ورئيس اللجنة العلمية للمركز الوطني للقلب الدكتور مؤيد بن عبدالله الزئبق.

وبهذه المناسبة أكد المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي بأن هذه المبادرة الوطنية جاءت بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي رغبةً في جمع معلومات دقيقة عن الأمراض المزمنة بما يساهم في التعرف على أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في المملكة وتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للمرضى مستقبلاً ورفع مستوى الوعي الصحي بهذه الأمراض. وأشار الدكتور الشدي إلى أنه يمكن لمستخدم نظام أبشر المشاركة في هذه المبادرة الوطنية من خلال الإجابة على تساؤلات الاستبيان بشكل اختياري والإجابة عليها في زمن قياسي لا يتعدى دقيقة واحدة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام أبشر عبر الرابط الإلكتروني HTTP://WWW.ABSHER.SA

من جهته عبر الأمين العام للمجلس عن شكره وتقديره لمنسوبي مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة لتعاونهم في إطلاق المبادرة والتي سوف تحقق الأهداف المرجوة منها بإذن الله، مشيراً إلى أن ذلك يأتي إلى جانب المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المجلس الصحي السعودي والتي تهدف في مجملها إلى تحسين نمط الخدمات الصحية في المملكة ووضع الخطط الوقائية لها لتخفيف وطأة الأمراض المزمنة على أفراد المجتمع.