ما خفي أعظم … ماذا كانت تفعل قطر للسعودية !!!

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. كشف مسؤول أمني ⁧‫#عراقي‬⁩ كبير ان ⁧‫#قطر‬⁩ عندما كانت بعلاقة حميمية مع ⁧‫#السعودية‬⁩ قبل الأزمة, كانت تغدر بالسعودية وترسل أرقام سيارات سعودية “لوحات” ليرميها عملاء لها في مناطق التفجيرات لتموه على الجهات الأمنية ⁧‫#العراقية‬⁩ وترسل صورة سيئة عن السعودية للشعب ⁧‫#العراقي‬⁩ لتلصق بها تهمة ⁧‫#الإرهاب‬⁩.





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