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الكونجرس يفشل في نقض قرار ترامب الداعم لعمليات التحالف في اليمن

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42 نائبًا رفضوا

أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أوقف قرارًا يطالب بوقف الدعم للتحالف في اليمن.

ومع استمرار التصويت، كان هناك ما لا يقل عن 42 صوتًا رافضًا، فيما يضمن ألا يحصل الإجراء على أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض بالمجلس المؤلف من 100 مقعد.

واستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حق النقض ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب تحالف دعم الشرعية في اليمن. وفقًا للبيت الأبيض.

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وقال ترامب: «هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل».

وأقر مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأمريكي لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.

ويعتبر هذا الـ«فيتو»، هو الثاني من نوعه الذي يستخدمه ترامب، منذ وصوله إلى السلطة، بعد «فيتو» أول كان قد استخدمه منتصف مارس الماضي، ضد قرار تبناه الكونجرس؛ لتعطيل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

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