خادم الحرمين وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان ورئيس بولندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، بمناسبة اعتلائه العرش.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لجلالته، ولشعب اليابان الصديق مزيدا من التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس دودا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بدوره، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش، معرباً عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة إلى الرئيس أندجي دودا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس دودا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.