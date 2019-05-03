أمير الرياض يستقبل سفير كينيا

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بمكتبه بقصر الحكم أمس، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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