تركي بن بندر: نفخر بما تحققه قواتنا الجوية من تقدم واحترافية

أعرب قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، عن فخره واعتزازه برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفلَ تخريج الدفعة الـ96 من طلاب كلية الملك فيصل الجوية، مؤكدا أن القوات الجوية تسير بخُطى واثقة وهمّة عالية نحو مستقبل مشرق وغد واعد، على طريق التقدم والتطور والنماء، بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، ومتابعة مستمرة من ولي عهده الأمين.

وأضاف «يحق لنا جميعا الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه كلية الملك فيصل الجوية من تقدم واحترافية، وما تتبوؤه من مكانة رفيعة بين مثيلاتها، في مجال التدريب وبناء وتطوير قدرات منسوبي القوات الجوية، وصقل مهاراتهم القتالية والفنية في مجال الطيران، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم لأبنائي خريجي الدورة الـ96 من طلاب هذا الصرح الشامخ بأصدق التهاني والتبريكات، متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم وحماية وطنهم. كما أشكر قائد كلية الملك فيصل الجوية ومنسوبي الكلية كافة على ما يقدمونه من جهود».

وختم بالتأكيد أن رعاية ولي العهد هذه المناسبة الغالية وغيرها من المناسبات الوطنية، تُعد امتدادا لنهج قادة هذه البلاد الطاهرة في مشاركة أبنائهم الأفراح، ودعمهم لمواصلة مسيرة التقدم والنجاح.

سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دوت الخليج الحبيب نعمة الأمن والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.